開車撞警察局2死 台男逃逸遭撞斃

【本報綜合報道】台灣一名男子上周四駕駛一輛偷竊的小貨車，連人帶車撞入基隆市警察局第三分局八堵分駐所，造成兩名警員受傷，其中一人傷重不治。男子肇事後棄車逃逸，逃至平交道遭台鐵列車撞死。殉職警員入職不久，家屬稱無法接受。

閉路電視畫面顯示，34歲簡姓男子突然駕駛小貨車衝入警局，撞破大門後高速撞上值班台。事件導致24歲蘇姓警員傷勢嚴重，送院搶救無效死亡，同為24歲的廖姓女警左腿及右額頭受擦傷。肇事小貨車為失竊車輛，在新北市貢寮區遭人竊取，警方在車上並未發現毒品。當地傳媒報道，簡男駕車衝入警局前，曾經在途中涉嫌追撞一名駕駛電單車的司機，導致對方連人帶車摔落邊坡送醫不治。

疑犯曾因幻覺求醫 警政署長黃明昭表示，經初步了解，疑犯有幻聽、幻覺、攻擊他人的情況，上月曾經求醫。警方又查出他曾經吸毒，目前應該可以排除疑犯因被告發收到罰單，衍生報復警員的行為。蘇父在兒子殉職後與妻子女兒到警局做筆錄，一家人淚流不止；蘇父表示難以接受，請警方依法辦理。