不滿離婚斧殺妻 湖北家暴男伏法

湖北省黃石市一名重男輕女丈夫早年不滿妻子誕下兩女，雙方發生爭執，正辦離婚手續。在財產評估階段，他手持斧頭殺害妻子，最終獲判故意謀殺罪成，直至上周三被執行死刑。死者姊姊事後坦言，全家已等待兇手受刑一天好久。

案情指，男子余×斌與死者闞×芳2014年初經相親認識，雙方兩個月後閃婚，之後迎來兩名女兒。

重男輕女 埋怨妻誕兩女 由於男方思想較重男輕女，因此認為妻子肚子「不爭氣」，加上家中經濟條件不佳等原因，遂把怨氣發洩在女方身上，包括動手動腳等。

直至2016年，女家發現闞×芳身上出現多處傷痕，余×斌當時一度誓言自己不再毆打妻子，雙方亦沒有離婚。女方翌年在縣地市買下房產，每月背上約3,000元人民幣（約3,300港元）貸款。然而，他不久即變本加厲，導致女方2020年決定報警，最終需接受警方批評教育，就連婦聯亦開始多次派人調解。

妻與法院人員同行後遇害 相隔不久，闞×芳又再一次受到暴打，在家人支持下於同年2月提出離婚，直至同年5月入稟法院，獲判取得房產。由於離婚涉及財產分割問題，女方翌年1月8日與法院工作人員及開鎖師傅前往房產，卻在離開時遇見余×斌，最終被對方猛砍，延至同月11日證實死亡，終年36歲。

2022年3月，黃石市中級人民法院一審判定余×斌故意殺人罪罪成，判處死刑，同時剝奪政治權利終身。經上訴後，湖北省高級人民法院同年11月舉行二審，法院認定男方行為構成故意殺人罪，且手段特別殘忍，故決定維持原判。

死者的姊姊上周四受訪時透露，她的父親上周二收到法院傳來即將執行死刑訊息，自己亦證實上述消息屬實，並說：「妹妹可以安心地走吧，安心地去了。」本報綜合報道