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海南漁民夫婦困海中獲救
海南省公安廳海南警察總隊第一支隊上周五發布消息，海口市一對漁民夫婦駕駛漁船出海作業時被困海中。警方經過近半小時找到涉事漁船，並用巡邏艇連人帶船拖回港口。報案民眾稱其駕駛的漁船因發動機故障而失去動力，警員稱事發海域離岸邊約3海里，當時海面風高浪急，被困漁船可能隨時傾覆。（綜合報道）
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