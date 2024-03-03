兩岸國際

海南漁民夫婦困海中獲救

海南省公安廳海南警察總隊第一支隊上周五發布消息，海口市一對漁民夫婦駕駛漁船出海作業時被困海中。警方經過近半小時找到涉事漁船，並用巡邏艇連人帶船拖回港口。報案民眾稱其駕駛的漁船因發動機故障而失去動力，警員稱事發海域離岸邊約3海里，當時海面風高浪急，被困漁船可能隨時傾覆。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc