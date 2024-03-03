發搶劫銀行謠言 天津男落網

天津市一間郵政儲蓄銀行近日傳出被搶劫，門口停放執行公務的警車，有警員落車查看，大廳內一片通明。天津市公安局西青分局上周四通報，一名男子前一天途經銀行時，明知警員正在處置因系統故障觸發的警報器鳴響，為了博取流量而拍片，在網絡發布「取錢的被搶了」的假訊息，已經被採取刑事強制措施。（綜合報道）