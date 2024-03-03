嚴重違紀違法 雲南前副省長受查

曾與涉貪副書記共事

內地傳媒報道，張祖林曾經與因涉貪判刑的雲南省委前副書記仇和共事。2007年張祖林開始擔任昆明市市長不久，仇和從江蘇省「空降」昆明擔任該市市委書記一職，直至2011年卸任。在昆明市期間，仇和與張祖林共事4年。2015年，中央紀委國家監察部通報仇和涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查的消息。2016年，仇和因受賄罪被判處有期徒刑14年6個月。