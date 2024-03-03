嚴重違紀違法 雲南前副省長受查
【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站上周五發布消息，雲南省政府前黨組成員、副省長張祖林涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
張祖林今年65歲，雲南昭通人。他一直在雲南省工作，曾經出任楚雄州副州長，雲南省質監局局長、黨組書記，麗江市市長；2007年轉任省會城市昆明市委副書記、市長，2012年出任雲南省玉溪市委書記，2014年成為雲南省副省長、黨組成員；2018年卸任副省長職務，出任雲南省人民政府參事。2022年12月，雲南省政府發布通知稱，張祖林任期屆滿並離任。
曾與涉貪副書記共事
內地傳媒報道，張祖林曾經與因涉貪判刑的雲南省委前副書記仇和共事。2007年張祖林開始擔任昆明市市長不久，仇和從江蘇省「空降」昆明擔任該市市委書記一職，直至2011年卸任。在昆明市期間，仇和與張祖林共事4年。2015年，中央紀委國家監察部通報仇和涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調查的消息。2016年，仇和因受賄罪被判處有期徒刑14年6個月。
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