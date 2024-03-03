違規干預市場 前保監局長除黨籍

非法收受巨額財物

經查，張輝燁收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金；違規插手和干預監管對象的市場經濟活動；利用監管職權為相關保險機構或個人在逃避監管檢查，減輕監管處罰，承接保險代理、禮品採購業務，工作調動等方面提供幫助，並非法收受巨額財物。張輝燁因嚴重違反黨紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中央紀委國家監委駐國家金融監督管理總局紀檢監察組研究，決定按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得。經廣東省深圳市監委研究，決定將他的涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。