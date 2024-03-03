學校欠薪無老師 學生呆坐看電視

【本報綜合報道】春節假期結束後，內地中小學陸續開學，惟河南省開封市祥符區一間小學傳出假期後沒有老師回校上課，原因疑似為學校拖欠工資。有家長上周四表示開學已經4天，學生只能夠呆坐在課室看電視；祥符區教體局上周五表示，相關部門負責人正在處理此事。

被指半年無出糧

涉事的樂學求實小學家長爆料，該校已經半年無出糧給老師，春節假期後每班只有一位老師照顧學生，連食堂飯菜也沒有正常供應。隨着輿論發酵，學校上周五聲稱目前所有老師已經返校，學生正常上課，早前因為一些調整和安排不當導致短暫混亂，會盡快解決食堂問題，確保學生吃到營養均衡的飯菜。有家長仍然擔心學校為了平息輿論才臨時應對，其實無真正解決問題。