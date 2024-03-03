神州本月料5次冷空氣 災害風險須防備

踏入2024年，內地多地氣溫一度低企，造成人命傷亡及財物損失。中國氣象局前天召開新聞發布會時估計，3月冷空氣會處階段性活躍，影響內地冷空氣過程主要共有5次之多。氣象服務同時提醒，應關注階段性低溫、大風及沙塵災害帶來風險。

在「中國氣象局3月新聞發布會」上，中國氣象局發布本月氣候趨勢預測及氣象服務提示等內容。國家氣象中心副主任章建成估計，內蒙古東部、北京、天津、河北大部、山西東北部、江蘇中部、上海、安徽中部和南部、福建北部、江西中部、湖南北部、湖北東部、西藏中部和北部、青海及南部局部降水較常年同期偏多。

多地降雨量偏少 其中黑龍江東部、吉林大部、遼寧、江蘇南部、安徽南部、上海、浙江大部、江西北部、湖北東南部、西藏西北部、青海東南部、甘肅西南部、四川西北部及新疆北部等地更會偏多兩至五成。相反，全國其餘地區降雨接近常年同期到偏少，其中內蒙古西部部分地區、甘肅西北部、新疆中部、雲南大部及四川西南部等地或偏少兩至五成。

若只預測氣溫，內蒙古西部、陝西北部、寧夏、甘肅大部、青海北部、新疆、廣西大部、貴州東南部及湖南西南部等地氣溫較常年同期偏低，其中新疆北部、甘肅北部、內蒙古西部等地偏低1至2℃。相反，餘下地區氣溫接近常年同期到偏高，其中雲南西部、四川西部及西藏東部等地偏高1至2℃。

根據上述氣候趨勢預測，氣象服務提示建議應關注階段性低溫、大風及沙塵災害風險。例如，新疆、西北地區北部及內蒙古西部等地氣溫偏低，存在階段性低溫及大風災害風險，而北方地區則存在沙塵天氣災害風險。

另外，因應西南地區氣象幹旱持續風險，四川部分地區、貴州西部、雲南東北部等地目前存在中度至重度氣象乾旱，西南大部和西藏東南部等地氣溫偏高、降水偏少、風乾物燥，森林火險等級持續較高。

至於北方地區應關注雪災及道路結冰風險，例如東北、內蒙古東部、華北中東部、西藏中部和北部、西北地區西南部及新疆北部等地有雪災和道路結冰發生風險。中東部地區可能迎來低溫陰雨天氣，其中華東中部及華中中部等地存在階段性低溫陰雨寡照天氣風險。本報綜合報道