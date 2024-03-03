中國允與印尼深化反恐合作

中國公安部長王小洪上周五在北京會見印尼國家反恐局局長里戈，他指中印尼關係保持強勁發展勢頭，中方願同印尼一道共同落實好兩國元首重要共識，積極踐行全球安全倡議，深化反恐合作機制建設、反恐能力建設合作和國際反恐事務溝通協調，拓展執法安全領域務實合作。里戈稱願同中方加強反恐務實合作。（綜合報道）