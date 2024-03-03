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神舟十七號航天員完成出艙
中國載人航天工程辦公室上周六宣布，經過約8小時，神舟十七號航天員湯洪波、唐勝杰、江新林同日完成出艙活動並安全返回問天實驗艙，是中國航天員首次完成在軌太空器艙外維修設施任務。他們在空間站機械臂及地面科研人員的配合支持下，完成維修天和核心艙太陽翼，消除太空微小顆粒撞擊而產生影響。（綜合報道）
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