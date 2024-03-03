兩岸國際

神舟十七號航天員完成出艙

中國載人航天工程辦公室上周六宣布，經過約8小時，神舟十七號航天員湯洪波、唐勝杰、江新林同日完成出艙活動並安全返回問天實驗艙，是中國航天員首次完成在軌太空器艙外維修設施任務。他們在空間站機械臂及地面科研人員的配合支持下，完成維修天和核心艙太陽翼，消除太空微小顆粒撞擊而產生影響。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc