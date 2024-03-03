中國網購品湧入 挑戰美監管能力

【本報綜合報道】中國廉價產品近年透過電商平台大規模湧入美國，美國國會美中經濟與安全評估委員會上周五針對這些商品的安全、監管和供應鏈問題召開聽證會，指出每天進入美國的小額包裹達到近400萬個，它們抵美後做最少檢查、提供最少資訊，挑戰美方在邊境監管產品安全的能力，同時導致執法機關無法追查不安全產品的違規者。

難追查不安全產品違規者 統計顯示，美國透過中國電商平台進口的包裹2021年達7.7億個，2022年有6.85億個。美國消費者監督機構PIRG教育基金會負責人默里（Teresa Murray）在聽證會表示，愈來愈多消費者偏好直接透過網絡向賣家下單，不少賣家聲稱自己在新澤西州、加州等地，但產品其實通常是直接從中國寄出，由於包裹在海關通常不會被打開檢查，賣家就算銷售危險、倣冒、非法產品，也不用害怕面臨巨大後果。

2016年，美國國會通過法案把消費產品進口包裹免稅待遇門檻從200美元（約1,560港元）上調至800美元（約6,240港元），使美國消費產品進口包裹數量激增。美國消費安全委員會轄下的進口監測辦公室代表在聽證會承認監管人力不足，考慮到每天龐大的進口包裹量，行政部門未找出應對之道。