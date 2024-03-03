美台21世紀貿易倡議 列華府關鍵成果首位

【本報綜合報道】美國貿易代表辦公室上周五公布向國會提交的《2024年貿易政策議程和2023年度報告》，列出貿易領域關鍵成果和優先事項，位列首位的是《美台21世紀貿易倡議》。

將繼續談判第二批協議 美國貿易代表戴琪表示，貿易是現屆政府從根本上轉變美國經濟政策的不可或缺一部分，以聚焦加強中產階級與勞工社區，貿易代表辦公室透過與盟友和夥伴談判達成歷史性的貿易安排，首項就是《美台21世紀貿易倡議》。聲明指出，美台去年6月在美國在台協會和駐美國台北經濟文化代表處主持下，按照倡議簽署首批協議，包括在多項領域的高標準承諾和有經濟意義的結果，雙方將繼續談判涵蓋其他重要經濟領域的第二批協議。

另一項重大貿易安排是《印太經濟繁榮框架》，美國與框架夥伴在貿易支柱的多個領域取得相當大和實質性的進展，致力推進在貿易支柱下達成一項高標準協議的共同願景。美國貿易代表辦公室表示，戴琪正在與世界貿易組織其他成員國共事，以改革世界貿易組織恢復透明度，重建應對新興挑戰的能力，並讓紛爭解決體系更加有效。