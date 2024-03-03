賴清德前警衞主任 街頭吻女友人記大過

【本報綜合報道】曾經負責台灣副總統賴清德保安工作的國安局特勤中心少將謝靜華，日前被揭發在街頭熱吻女友人，國安局局長蔡明彥下令嚴查。當地傳媒昨天報道，事主遭記兩個大過處分並列為優先汰除者，若事件涉違法將依法移送究辦。

當局指未發現反情報疑慮 謝靜華早前與友人聚餐飲酒後，在餐廳外與一名女友人當街熱吻，遭民眾拍下。國安局接報後調查，認為這是謝靜華下班後的個人行為，但由於其身份特殊，因此仍然引人注意。局方強調，已經對案件相關人員展開內部調查，未發現反情報疑慮。

謝靜華2020年晉升少將並擔任賴清德「萬里警衞室」主任，曾經被指未通過3,000米跑步測試，改以5公里健走替代過關，當時引發不少議論。

2021年，他在特勤中心年度體測選擇5公里健步測試項目，成績為不合格的47分28秒，但負責體測的國安局特種勤務中心前上校盧永榮教唆下屬許正杰竄改成績為合格。國安局事後把盧永榮、許正杰送辦，台北地檢署上月依偽造文書罪起訴盧永榮。許正杰因認罪，獲緩起訴處分一年，謝靜華調回特勤中心。

謝靜華