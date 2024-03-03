全國政協副秘書長 張曉明被免職

【本報綜合報道】全國政協十四屆常委會第五次會議昨天下午在北京閉幕，會議通過關於免去全國政協副秘書長張曉明職務決定。資料顯示，張曉明目前仍然是全國政協常委。

60歲的張曉明是江蘇泰興人，畢業於西南政法學院法律系，再於中國人民大學法學院修讀刑法碩士。1986年，他加入港澳辦工作，出任副主任科員，1988年至1990年出任中英聯合聯絡小組中方代表三秘，1994至1997年擔任港澳辦香港政務司處長，2004年年至2012年出任港澳辦副主任。他2012年出任香港中聯辦主任，直至2017年接替退休的王光亞出任港澳辦主任。

2020年2月，國務院免去張曉明的國務院港澳辦主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任（正部長級）。2022年6月，他獲任第十三屆全國政協副秘書長，2023年3月獲任第十四屆全國政協副秘書長。最新名單顯示，共有16人出任副秘書長，分別是鄒加怡、李惠東、韓建華、張茂于、陳旭、吳為山、孫東生、何志敏、王路、張恩迪、劉政奎、江利平、邱小平、劉結一、陳小江及彭金輝。

4人撤全國委員會委員資格 除張曉明外，會議亦追認關於撤銷吳燕生、劉石泉、王長青、王小軍第十四屆全國委員會委員資格決定。資料指他們曾在與航天相關企業出任要職。