總統府傳槍聲 台憲兵自轟亡

台灣總統府前晚突然傳出槍聲，一名憲兵在圍牆內頭部中槍，送院後證實死亡，一度惹來被殺疑雲。憲兵指揮部連日駁斥上述謠言不實，同時澄清死者前晚執勤時持槍自殺身亡，正依財務、家庭、健康、勤務及心理等方面調查事件。

服役一年 執勤衞哨時自戕 身亡上兵姓古，年僅21歲，是苗栗銅鑼人，由去年2月開始服役，同年4月獲調至負責總統府安全、被稱為「天下第一營」憲兵211營，服役剛滿一年。憲兵指揮部前晚連發新聞稿稱，該名古姓上兵同晚9時36分執勤衞哨時，突然持槍自戕，獲送往中山區馬偕紀念醫院急救，延至晚上10時25分死亡，已責派幹部協助家屬處理相關事宜，並配合檢調釐清肇因，同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，藉此防範再次發生類似事件。

一度惹被殺疑雲 至於台北市警方及消防前晚亦證實，雙方同晚9時40分左右接報後得悉，總統府附近出現救護案，遂派出救護車到場，把一名年約廿歲男性送院，傷者當時頭部有創傷，送院前已無呼吸心跳，懷疑有人開槍，有待釐清詳細原因。

在事發時，台媒有記者剛好行經總統府圍牆，並聽到疑似槍聲，於是立即前往牆內察看，目睹多名警察及憲兵衝往總統府左側前方，一名身穿憲兵制服人員面部朝下倒在地上。相隔不久，倒地憲兵獲救護人員急救，全程見到多名憲兵及安全人員在府內外奔走。

另一方面，總統府發言人林聿禪前晚表示，總統府對此不幸事件深表遺憾不捨，已於第一時間向總統報告。死者父親及兄長昨天亦前往醫院認屍，將獲發還遺體。

除了天下第一營，憲兵211營也被稱為「鐵衞營」，於1956年成立，主要負責府內外維安特勤工作，以及保護正、副總統、政要等。由於作戰上需要，成員除了身材及體能，還需具備刀槍棍棒、格鬥等戰技，條件較一般憲兵要高，更重視「學長制」、上下承擔責任及精神壓力，比起一般部隊繁重。本報綜合報道