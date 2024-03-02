亞馬遜現6米長新品種巨蛇

澳洲昆士蘭大學一支研究團隊日前前往厄瓜多爾亞馬遜雨林調查，在當地發現一種此前未有紀錄的北方綠水蚺，牠全長逾6米，重200公斤，據信為現存最大的蛇類。北方綠水蚺與森蚺外形十分相似，但基因差異高達5.5%。研究人員推測表示，牠們在近1,000萬年前就與森蚺分化。