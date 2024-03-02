澳男垂釣克服疼痛 設診所引導迷失兒童

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省惠森迪群島一名男子過去3年，投入了數百小時教導兒童和青少年釣魚，希望引導迷失青年棄惡從善。他至今已教導逾60個兒童和家庭釣魚，今年期望透過與慈善機構合作和贊助，開設一間「釣魚診所」，目標是協助300名孩子棄惡從善。

藉釣魚接納自身傷患 33歲斯蒂芬森（Brent Stephenson）2019年因一次工作事故導致背部嚴重受傷，更被專家告知要帶着傷患度過餘生，並需要轉換一份新工作。他後來搬到惠森迪群島，在那裏他重燃對釣魚的熱愛。他更直言釣魚讓他克服了與日常慢性疼痛的鬥爭，更坦然接受了背部永久傷患的事實。因此他十分好奇，釣魚對同樣要作內心鬥爭的青少年，可以產生怎樣積極影響。

斯蒂芬森曾在當地一個青年場所做義工，看見了各種需要引導的孩子。於是他發起釣魚活動，為孩子們安排二手釣具，並開始舉辦免費釣魚研討會，更帶他們四處釣魚。不少跟他釣魚的孩子都坦言，釣魚確實對他們有幫助，甚至改善了人生觀。