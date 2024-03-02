波音洩軍事技術予中俄 付3.9億和解

【本報綜合報道】美國波音公司就接近200項違反出口管制行為，與美國國務院達成和解協議，支付5,100萬美元（約3.9億港元）罰款。根據國務院周四聲明，波音在海外的僱員下載大量有關美國戰機及導彈系統的技術資料，然後未經授權出口往中國及俄羅斯等。

美國國務院指，波音中國僱員在2013年至2017年間從公司數據庫下載技術數據25次，涉及F18、F15和F22戰機、AH64阿帕奇攻擊直升機、AGM84E防區外攻陸導彈及AGM131 II型空對地導彈，危及美國國家安全。波音在俄羅斯等另外18個國家的僱員和承包商，從公司數據庫下載技術數據80次，或危害美國國家安全。和解協議將解決波音多項違反《武器出口管制法》和《國際武器貿易條例》的行為，包括未經授權向外國僱員和承包商出口和再轉讓技術數據、未經授權出口國防物品和違反許可證條款等。