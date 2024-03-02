死線屆滿 多數醫生拒復工 韓搜醫協或檢控

南韓近萬名實習和駐院醫生集體辭職抗議擴大招生，政府明確劃定周四或之前復工的死線，但大多數罷工醫生昨日仍沒上班。警方昨日突擊搜查大韓醫師協會（醫協）5名現任及前任高層的辦公室，他們涉嫌在醫生大規模罷工中違反《醫療法》。

首爾警察廳公共犯罪偵查隊昨天上午執行搜查令，醫協緊急對策委員會委員長金澤宇（音譯）上月27日因涉嫌違反《醫療法》，妨礙工作秩序、教唆和協同犯罪而被保健福祉部控告。福祉部認為，金澤宇等人通過提供法律援助，教唆或協助實習和駐院醫生參加集體行動，從而妨礙醫院診療工作。

換地址手機號碼拒收復工令 福祉部昨日在官網發表公告，下令首爾大學醫院、延世大學附屬福蘭斯醫院及三星首爾醫院等12家醫院，共13名無法聯絡的實習醫生復工，無正當理由曠工者可根據《醫療法》行政處罰或刑事檢控。

擬下周假期後處罰違令醫生 福祉部上月16日透過郵寄、電話短訊及各家醫院實習委員會，向辭職實習及駐院醫生下達復工令，上月28日起派人往醫生住址送達復工令，但很多人更改地址及手提電話號碼拒收。

福祉部遂根據行政程序發出公告，準備以行政處罰或司法措施對付拒絕復工的醫生，預料下周一三一小長假結束後將正式展開。醫協緊急對策委員會發聲明，抗議警方執行搜查令，指全國14萬醫生覺悟到作為自由公民的資格無法獲得認可，將為保障自由積極發聲抵抗。聲明強調，實習和駐院醫生自願辭職，政府卻將醫協緊急對策委員會協助醫生的行為視作教唆，不禁令人憤怒。一眾醫生將爭取自由公民享有的資格，並就可能對國民造成不便致歉。

行政安全部長李祥敏指出，留守醫生正為盡力治療病人而極度疲勞，工作量遠超平時，呼籲醫生結束罷工，不要再讓國民擔心。李祥敏透露，將在2027新增重點國立大學醫學院教授人數1,000人，以改善教學質素及配合擴大招生。

本報綜合報道