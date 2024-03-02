波蘭被指進口俄農產品
【本報綜合報道】烏克蘭傳媒周四調查報道，波蘭因應農民抗議烏克蘭穀物進口影響生計，去年禁止進口部分烏克蘭菜籽粕後，卻改為進口俄羅斯農產品，波俄貿易額更較俄烏戰事前的2021年有所增加。記者採訪期間一度被波蘭當局扣留，攝錄機內錄影遭刪除。
《烏克蘭真理報》記者派人扮白羅斯公司經理致電一間波蘭農業公司，聲稱要出售俄羅斯菜籽粕。報道指，俄農產品首先運往白羅斯，在專門中心裝上在波蘭註冊的貨車，然後開往波蘭的大型公司。波蘭公司代表指，自烏克蘭菜籽粕去年9月被禁以來的三個月，波蘭經白羅斯購買的菜籽粕總值達800萬美元（約6,240萬港元）。
當局涉搜記者車刪錄影
報道在波蘭邊境口岸庫庫里基（Kukuryki）拍攝到數百輛運載俄羅斯農產品的波蘭貨車，暢通無阻地來往白羅斯和波蘭。拍攝期間，波蘭執法人員一度帶走攝製組，搜查其汽車並取走相機記憶卡、所有手機和文件。波蘭波德拉謝省警方周二澄清無扣留烏克蘭記者，只查明部分人身份，因為他們在邊境地區引起居民關注。
人人做記者
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