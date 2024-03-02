波蘭被指進口俄農產品

《烏克蘭真理報》記者派人扮白羅斯公司經理致電一間波蘭農業公司，聲稱要出售俄羅斯菜籽粕。報道指，俄農產品首先運往白羅斯，在專門中心裝上在波蘭註冊的貨車，然後開往波蘭的大型公司。波蘭公司代表指，自烏克蘭菜籽粕去年9月被禁以來的三個月，波蘭經白羅斯購買的菜籽粕總值達800萬美元（約6,240萬港元）。