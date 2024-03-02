德暗示盟友派兵援烏 英法斥言論恐釀危機

德國總理紹爾茨日前表態，拒絕向烏克蘭提供金牛座巡航導彈。他周四承認，憂慮烏克蘭獲得導彈後攻擊莫斯科，不希望北約與俄羅斯開戰。對於紹爾茨暗示有英軍及法軍在烏克蘭，就考慮及選擇巡航導彈打擊目標提供支援，英國下議院外交事務委員會主席凱恩斯斥紹爾茨言論錯誤、不負責任及蔑視盟友。

紹爾茨在東部城市德累斯頓，出席與公眾對話活動，不少人的問題與烏克蘭戰爭有關。他表示，金牛座射程500公里，如不當使用可能擊中莫斯科特定目標。紹爾茨認為，金牛座是一款非常遠程武器，且較英法提供予烏克蘭的巡航導彈複雜。德國不能如英法一樣，派人往烏克蘭協助考慮及選擇打擊目標，並確保導彈不會飛向錯誤目標。他重申不會向烏克蘭派兵的立場毫不動搖，不應讓北約及任何一個成員國捲入衝突。

拒供導彈被批評 紹爾茨不滿 紹爾茨透露，對外界批評他拒絕捐贈金牛座予烏克蘭感到憤怒，因為不少人忘記德國是第二大軍援烏克蘭國家。假如美國國會無法通過更多援烏撥款，德國將躋身軍援烏克蘭國家榜首。有與會者批評德國繼續軍援烏克蘭，而非尋求外交途徑解決。紹爾茨回應稱，當歐洲最大國家試圖透過攻擊另一個國家來改變邊界時，德國必須回應緊急情況。他不同意德國沒有採取外交手段的說法，指曾多次與俄羅斯總統普京交談，但徒勞無功。

英強調烏軍負責操作武器流程 法國執政復興黨成員哈達德（Benjamin Haddad）指摘，紹爾茨的言論造成與英國的外交危機，認為德國目前非常孤立。英國前國防大臣華禮仕批評紹爾茨是「錯誤的人，在錯誤的時間做錯誤的事」。英國國防部發言人強調，操作暴風影巡航導彈及瞄準流程由烏軍負責。

法國國防部長勒科爾尼稱，因為數量少及維護困難緣故，不會向烏克蘭運送幻影2000戰機。但法國目前每月向烏克蘭付運50枚A2SM航空炸彈，並投入資金及展開研發，令烏克蘭蘇24戰鬥轟炸機及米格29戰機可掛載法製航空炸彈。本報綜合報道