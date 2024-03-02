美防長指以軍殺2.5萬婦孺 五角大樓澄清屬哈馬斯估算
【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀周四出席眾議院軍事委員會的聽證會時，向議員們表示自去年10月7日以色列和巴勒斯坦回教極端組織哈馬斯的戰事爆發以來，加薩有逾2.5萬名婦孺被以軍殺害，但美國國防部後來澄清，該數字源自哈馬斯管理的加薩衞生部，而非美國情報部門。
稱美方無法獨立核實
聽證會上，奧斯汀被問到以哈開戰以來，加薩有多少巴人婦女和兒童被以軍殺害，奧斯汀回答說：「超過2.5萬人。」當被問及以方為保護平民而採取的預防措施時，奧斯汀說：「根據結果和重大的人命損失來看，應該採取更多措施。」
然而，在幾個小時後，五角大樓發言人辛格發聲明澄清，奧斯汀引用了哈馬斯治下加薩衞生部的估計數字，且所指的是被殺的巴人的總數，而不僅僅是婦女和兒童；她又指美方無法獨立核實加薩的傷亡數字。資料顯示，巴勒斯坦衞生官員在1月底曾說，在以色列襲擊中死亡的人數超過2.5萬人，而在本周四加薩衞生部稱當地有已30,139人在以軍的攻勢中被殺，包括13,230名婦女和8,860名兒童。同日，以軍發言人表示，自開戰以來，以軍在加薩殺死了1.3萬名哈馬斯武裝分子，另有約1,000名武裝分子於去年10月7日左右在以色列被殺。
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