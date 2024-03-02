加薩物資掀爭搶 193死920傷 以軍認向群眾開槍

巴方斥屠殺 停火談判恐雪上加霜 以巴局勢再度升溫，巴勒斯坦加薩衞生部稱，以色列軍周四黎明前在加薩城向一群爭奪糧食援助的巴勒斯坦人開槍，加上以軍翌日繼續施襲，造成最少193人死亡、920人受傷。以方稱當時場面混亂，發生人踩人並且有人被貨車撞倒；多個阿拉伯國家形容事件是大屠殺。在美國不支持下，聯合國安理會未能發表聯合聲明譴責事件。美國總統拜登稱仍在核實各方說法，認為事件會使停火談判更複雜。

巴勒斯坦加薩衞生部指摘以軍向人群開槍是大屠殺，沙特阿拉伯也譴責以軍針對手無寸鐵的平民。而以色列軍方則表示，事發時數千名加薩人包圍了30輛載有救援物資的貨車，當時發生人踩人。以軍官員承認有向人群開槍，但是消息人士指，當時有數千人衝向滿載救援物資的貨車，而貨車距離在場的一些以軍坦克太近，士兵認為這「構成了威脅」，才決定向人群開槍。

以指有平民貨車司機撞死人 以色列總理辦公室發言人就指，救援貨車被試圖搶掠物資的人淹沒，同是加薩平民的貨車司機就開車衝撞人群，最終數十人被撞死，形容事件是一場悲劇。以色列總理內塔尼亞胡及後承認，面臨極大的國際壓力，但在以色列實現在加薩的目標前，不會停戰。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯表示，今次事件可能會危及以哈停火和互換被扣押人員的談判。聯合國人道主義事務負責人格里菲斯也對今次事件表示震驚，安理會稍後舉行閉門會議討論今次事件。

美表哀悼 聯國秘書長譴責 拜登周四回應記者提問，稱事件說法存在兩個對立版本，自己仍無答案，以巴停火達成協議的可能性「希望永存」，自己一直與該地區的人通電話，停火協議下周一前也許不會達成，但抱有希望。白宮國家安全委員會發言人發表聲明指，美國對無辜生命喪失表示哀悼，注意到加薩人道主義局勢嚴峻，事件凸顯擴大和維持人道主義援助進入加薩的重要性，例如通過臨時停火。

聯合國秘書長古特雷斯譴責事件，指加薩絕望的平民需要緊急幫助。巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）在安理會召開緊急閉門會議後透露，15個安理會成員中，有14個國家支持由阿爾及利亞提出的譴責事件聯合聲明。美國駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）稱正努力尋找獲各方同意的措詞，聯合聲明或可當天達成，也可能根本無法達成。

中方促以止戰確保人道救援 中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，中方對此事感到震驚並予以強烈譴責，對罹難者表示哀悼，對傷者表示慰問。中方敦促有關各方特別是以色列立即停火止戰、切實保護平民安全、確保人道救援准入，避免更嚴重的人道主義災難。

自以哈戰事爆發近5個月，巴人死傷枕藉，加薩衞生部周四稱，自戰事爆發以來，加薩已有逾3萬人死亡，超過7萬人受傷。聯合國人權事務高級專員蒂爾克表示，加薩正經歷「屠殺」，當地的衝突必須結束；又警告，以軍若對加薩南部城市拉法發動地面進攻將造成大量傷亡，更多人流離失所，並使進行任何有效人道援助的希望破滅。本報綜合報道