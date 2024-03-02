國產稀釋製冷機達國際主流水平

【本報綜合報道】內媒周四報道，中國自主研發、用於超導量子計算機的國產稀釋製冷機「ez-Q Fridge」，在交付客戶後完成性能測試。其實際運行指標達同類產品國際主流水平，成為國內首款可商用可量產的超導量子計算機用稀釋製冷機，可實現量產交付。稀釋製冷機市場一直被美國、英國、芬蘭等國壟斷，明確限制對華出口，中國有望打破該局面。

安徽省量子信息工程技術研究中心及科大國盾量子技術股份有限公司周一聯合發布消息，中國超導量子計算關鍵設備取得新突破。該中心副主任、科大國盾量子計算負責人王哲輝向內媒表示，去年在自主研發和中國科學技術大學專利許可支持下，國盾量子具備了批量生產相關產品的能力，於當年向兩家科研用戶各交付一套稀釋製冷機系統，助其搭建國產超導量子計算機整機。

屬超導量子計算機核心設備 據介紹，稀釋製冷機是構建超導量子計算機的核心設備，而非輔助儀器，能為超導量子計算晶片提供接近絕對零度的超低溫環境。王哲輝指出，國產稀釋製冷機攻克了幾項關鍵技術，包括燒結銀粉換熱器的研發、極低溫的傳熱與絕熱等，還解決產品穩定性問題。但他直言，要繼續提升產品性能，盡可能保證設備生產自主可控，並形成自己特點，最終反向輸出國外。