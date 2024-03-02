自衞刀傷醉客 水果攤主免罪責

法院查明，2020年盛夏某天晚上，年逾五旬的水果攤主錢×在路邊擺攤賣水果。至晚上10時許，王×等人醉醺醺地來到攤前，想要購買水果。因在品嘗水果時雙方言語不和，王×舉起膠櫈砸向錢×，錢×躲閃倒地。不久後，王×等人折返回來找錢×理論，王×掀翻了錢×的水果攤，並再次用膠櫈砸錢×，同行的另一人也揮拳打向錢×。錢×後退躲閃，並順手拿起水果攤上的菜刀防禦。王×等人一擁而上，混亂間錢×的刀劃傷了王×。經公安機關鑑定，王×的損傷程度屬重傷二級。