被指強摘患者5器官 港深醫院否認

【本報綜合報道】香港大學深圳醫院2018年8月在無明顯惡性腫瘤組織學證據下，對77歲女患者張玉華實施全胰切除手術，她在術後一段時間離世，法院二審判決認定醫院承擔全部賠償責任。對於家屬指醫院強摘張玉華5個健康器官，院方昨日否認，稱相關言詞不實，但承認診療過程存在不足。

醫院昨日在官方微博發布情況說明，指張玉華當年入院後被診斷為胰腺惡性腫瘤可能性大，經患者本人和家屬知情並簽字同意，醫院為患者進行全胰切除手術，手術後順利出院。詎料在3個月後，張玉華因嚴重肝衰竭入院，其後死亡，院方對此深表痛心和遺憾，肝衰竭有待查明。

院方承認診療過程不足 院方表示，事發後對事件進行全過程檢視，承認診療過程不足，將持續改善醫院管理和診療服務流程。惟患者家屬收到全額賠償後仍有異議，自去年12月開始在網上發文稱，醫院強摘張玉華的健康器官。院方指相關說法不實，希望患者家屬依法維權，積極參與和推進醫療事故鑑定，也呼籲社會和公眾理性看待該醫療事件，院方對侵犯醫院權益的言論保留追究權利。

張玉華