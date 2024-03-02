馬航家屬通氣會 料有重大宣布

MH370客機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京，起飛後約40分鐘從雷達屏幕上消失，並與指揮塔失聯。當時機上共載有12名機組人員和227名乘客，多國組織大規模搜救行動，但至今無發現。調查小組2018年公布的調查報告，無法確定客機失聯的原因，但排除被遙控操縱的可能性，亦不認為機組飛行員應對此負責。部分乘客家屬向馬航提出民事訴訟，要求賠償1,000萬至8,000萬元（人民幣‧下同，約1,100萬至8,800萬港元），案件仍在審理。另有110多名乘客的家屬則與包括馬航在內的被告達成和解，獲支付250萬至300萬元（約275萬至330萬港元）。