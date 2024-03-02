在軌飛行219天 湯洪波破紀錄

【本報綜合報道】正在中國天宮空間站執行神舟十七號載人飛行任務的航天員湯洪波，近日成為中國在軌飛行時間最長的航天員。中國載人航天工程辦公室昨日發布消息，神舟十七號航天員乘組將於近日擇機實施第二次出艙活動。

執行神舟十七號任務

湯洪波於周一打破上述在軌飛行時間紀錄，截至昨天已在軌飛行219天。他是中國第二批航天員，也是中國首位重返中國空間站的航天員。此前中國在軌飛行時間最長的航天員是陳冬，他先後執行過神舟十一號和神舟十四號兩次飛行任務，總飛行時長214天。目前距離神舟十七號任務結束還有大約兩個月，屆時湯洪波的飛行總時長將達到280天左右。