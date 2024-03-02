男子觀景台跳崖 疑似張家界天門山

內地社交網近日流傳影片顯示，湖南省張家界市天門山景區有人跳崖自殺，生死未明，片中傳出多人驚恐的尖叫聲。張家界市永定區委宣傳部工作人員周四稱，相關部門正在處理此事，並已成立工作專班，但未透露其他情況。

周三有網民發影片稱，一名男子從觀景台一躍而下，並未穿戴翼裝飛行或其他保護裝備，片中傳出多人的尖叫聲。內媒比對後，指片中男子跳崖地點與天門山一處觀景台高度相似。片中山體植被有白雪覆蓋，而上月21日晚至22日，天門山剛好迎來龍年首場強降雪，在海拔1,500多米的山上最厚積雪達40厘米。

相關部門成立專班處理 內媒就此事分別向天門山景區遊客中心、天門山國家森林公園管理處及張家界市公安局永定分局查詢，工作人員均表示不清楚。永定區委宣傳部工作人員則稱，天門山景區有人跳崖事件已有官方部門管控，會根據具體情況處理，但不清楚具體進度。

根據公開消息，去年天門山景區曾發生兩宗跳崖事件。去年4月4日，4名外省人員（三男一女）在天門山跳崖，其中女子被及時制止。經過公安部門查明，3名男子已經跳崖身亡，女子跳崖前因服毒，經緊急送醫搶救無效死亡，4人均為自殺，排除刑事案件及其他因素。

同年7月26日，張家界市永定區人民政府新聞辦公室發布通報：有報道稱「一男子在我市景區拍照時墜崖」，經公安部門查明核實，該消息不實，鄭×為翻越安全護欄跳崖自殺身亡，排除刑事案件及其他因素。本報綜合報道