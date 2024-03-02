辦低價赴陸團 台2人涉介選被訴

【本報綜合報道】台灣統一聯盟黨屏東分會會長張存逢和總幹事黃榮德，涉嫌在今年台灣總統大選前接受大陸國台辦請託，招攬20多位民眾前往海南島和山西旅遊，期間宣揚「兩岸一家親」等理念。台灣屏東地檢署周四完成調查，以違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法等罪起訴兩人。

國台辦人員到場參與行程

起訴書顯示，張男和黃男分別於去年9月及10月間受陸方資助，以低於行情的團費招募屏東地區民眾前往大陸旅遊，僅需自行負擔1.85萬元至2.5萬元新台幣（約4,625至6,300港元），其餘食宿和交通等費用均由陸方支付，且行程中都有國台辦人員到場參與。張黃二人又曾在該黨開會期間，為特定政黨及總統、立委候選人拉票，疑受國台辦實質掌控資助，配合大陸介選。