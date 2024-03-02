夏立言見宋濤 承諾促查陸船翻覆事故
【本報綜合報道】台灣國民黨副主席夏立言周四下午在上海與大陸國台辦主任宋濤會面。針對日前大陸漁船翻覆兩死事故，宋濤批評民進黨政府草菅人命、冷漠無情。夏立言表示將敦促並監督民進黨政府，要求盡快查明真相並妥善處理。
宋濤指出，在堅持九二共識、反對「台獨」的共同政治基礎上，大陸與國民黨相向而行，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，促進兩岸交流合作，反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平，造福兩岸同胞。他強調，陸方始終秉持兩岸一家親，始終對台灣同胞、漁民充滿善意，同時對傷害大陸漁民合法權益、無視大陸漁民生命財產安全的行為，絕不容忍、決不姑息。
籲勿升高緊張關係
夏立言表示，國民黨願在堅持九二共識、反對「台獨」的共同政治基礎上，維持台海和平穩定，促進交流對話，推動兩岸關係良性發展。他認為，這次事故單就維護法治觀點，應盡快還原真相，於情於理該還有關各方公道並究責，以及視情況給死者家屬撫慰。他呼籲，兩岸執政當局應在言語和行動上有所自制，切勿升高緊張關係，勿讓對事件的反應危害到兩岸和平發展的長遠目標。
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