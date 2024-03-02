外交部宣布北部灣北部領海基線

為中國與越南海上分界

北部灣是位於南海西北部分沿陸封閉式海灣，為中國與越南的海上分界。在南海主權爭議中，中國1953年主動宣布放棄「十一段線」中位於北部灣兩段線的主權，改為「九段線」，承認越南在這個區域的權利。