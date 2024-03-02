中緬合作拘497電騙犯 全移交華

【本報綜合報道】內地近期嚴查涉緬北等境外地區的電訊詐騙案件，呼籲涉案人員回國投案自首，亦提醒民眾避免受騙。中國公安部今年繼續加強與緬甸執法部門的國際警務執法合作，並派出工作小組配合緬甸警方進行聯合行動，成功在緬甸大其力地區逮捕497名涉電訊詐騙疑犯，並於近日全部移交中方。

另江蘇省無錫市打擊治理電訊網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室，周三亦發布通知，公開勸返10名滯留緬北等地仍未回國涉案人員。

內媒昨日報道，中國公安部與緬甸執法部門自2023年起加強國際警務合作，持續通報詐騙窩點和人員線索，聯合緬甸警方進行打擊行動。目前已有4.6萬名涉電訊網絡詐騙的中國疑犯被移交中方，一大批詐騙窩點被成功剷除，打擊境外詐騙集團的囂張氣燄。上述提及的497名疑犯中，有46人是在逃人員，全部於上月21日移交中方，中國公安部目前已部署湖北、四川等地公安機關從雲南押回涉案人員。

無錫勸10人回國自首 通告顯示，名單中的無錫籍涉案人員應主動於本月31日前，透過正規管道入境回國，主動聯繫戶籍所在地公安機關，積極配合調查，提供有關資料等。未在通告名單中的非法滯留境外涉詐高危險地區的無錫籍人員，亦應盡早回國，爭取寬大處理。通告強調，凡是在限定日期內主動回國投案自首並如實供述罪行的，可依法從輕、減輕處罰；犯罪情節較輕的，可依法免除處罰；拒不回國投案自首的，公安機關將依法嚴懲。