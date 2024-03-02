男足球證設升降級 新措施打擊假賭黑

楊旭

中國足協新賽季新制度 建申訴渠道 中國足球協會周四在上海表示，將在新賽季實施男子職業聯賽裁判員（即球證）升降級方案、建立裁判員「黑名單」制度、建立球會合理申訴渠道、公開爭議判罰評議結果等多項措施。中國足協副主席楊旭表示，在新賽季將和公安等部門協同聯動，打擊足球腐敗和「假賭黑」亂象。

在當日召開的媒體通氣會上，中國足協發布《關於加強和改進足球裁判公正執裁的若干措施》。

裁判部裁委會互相監督 根據內容，男子三級職業聯賽裁判管理權全面交由中國足協裁判部統一行使，裁委會和裁判部分別負責業務和管理工作，形成相互配合和監督的良性機制；制訂和實施男子三級職業聯賽裁判升降級方案，將按照3%至5%的人數比例實行升降級。

裁判員的升降級以聯賽、足協盃等賽事執裁履職情況為依據，重點考核執裁能力、理論、體能和遵守裁判工作紀律等，依照名次確定升降級名單，競爭上崗、動態升降。

爭議判罰將向社會公布 措施指出，為嚴防和打擊行業不正之風，將建立裁判員黑名單制度，設立社會和裁判界內部舉報平台。針對爭議判罰，中國足協將加大社會監督力度。涉及社會反響大、關注度高的爭議判罰，利用協會官方平台向社會公布結果。

中國足協副主席許基仁表示，裁判升降級制度此前沒有很好落實，這個賽季將堅決實施並動態進行。本報綜合報道