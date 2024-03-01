殘疾男頭植感測器 憑想法操控手機

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，一名男子自2021年患上葛雷克氏症（ALS）起，身體肌肉逐漸失去活動能力，雖然仍能說話和行走，但幾乎無法活動雙手，生活難以自理。他去年8月參與美國紐約州一間新創神經技術公司的臨床人體實驗手術，術後僅憑大腦想法便能操控電腦和手機等電子設備，生活獲得極大改善。

63歲的馬克（Mark）2020年首次察覺身體有異樣，如無法打響手指及用左手做出捏合動作，此後身體活動能力逐年轉差，甚至無法獨自生活。此前，他已獨居13年，患病後只好搬到兄弟家中，連吃飯也要用腳控餵食器。他偶然在參與一項藥物試驗後，從醫生處獲悉有公司正在舉行腦機介面（BCI）的臨床人體實驗，遂決定一試。