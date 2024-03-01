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曼谷航拍 內地博主被捕
中國內地短片博主「蜘蛛猴麵包」早前在泰國曼谷一處公園用無人機拍攝夜景，被指違反相關法律被捕，護照遭沒收限制出境。當地華人稱，在泰國使用無人機需要註冊審批，現場附近有泰國皇家醫院，屬於禁飛區；前兩年有遊客因類似問題被判囚6個月，要看拍攝內容是否敏感，以及當時醫院是否有重要人物。（綜合報道）
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