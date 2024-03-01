美禁基因敏感數據流中俄

美國政府周三發布行政命令，基於國家安全考慮，禁止基因組等敏感數據流向中國及俄羅斯等國家，以保護美國人的個人資料。該行政命令限制資料中介商等機構，向特定有疑慮國家大規模傳輸美國公民的地理位置、生物特徵、健康和財務資料，包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴及委內瑞拉等國家。（綜合報道）