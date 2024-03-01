英研究：長新冠病人IQ較未染者低6點

【本報綜合報道】英國一項大型研究發現，長新冠導致可測量的認知能力下降，集中在記憶、推理和計劃能力。長新冠患者的智商（IQ）平均較從未感染新冠病毒人士下降6點，至於新冠患者康復及症狀消失後，智商亦較從未染疫者下跌3點。

指腦霧認知問題屬短暫 論文周三刊在《新英格蘭醫學期刊》，研究由倫敦帝國學院領導，前年後半年測試英格蘭近11.3萬人的認知能力，評核技能包括空間規劃、語言推理、單詞定義及多方面記憶力等。在疫情大流行初期染疫的人士得分最低，接種過疫苗的測試者表現略好，重複感染人士得分略低於染疫一次者。228人曾經因染疫入住深切治療部，智商較從未染疫者少9點。

研究資深作者、流行病學家兼公共衞生專家埃利奧特（Paul Elliott）指出，研究只測量人一生中某一階段的表現，而且智商計算是不同群體平均值，可能無法反映個別情況。研究另一個令人鼓舞的結果顯示，腦霧及其他長期認知問題不一定是永久，因為症狀持續消退的人士，即使維持一年多，測試成績看起來就像短期病患者。