不滿人身保護降級入稟 哈利敗訴

【本報綜合報道】已經卸下王室職務並移居美國的英國哈利王子，因應在英國的人身保護被降級而提出訴訟。英國高等法院周三宣判他敗訴，哈利一方表示會上訴。

仍擁公帑資助保護 2020年2月，英國內政部決定哈利身在英國時，將不會自動獲得全由公帑支付的警方私人保護，他因而提出訴訟。大部分聆訊等法律程序去年12月進行，哈利代表律師在聆訊指出，內政部降級當事人的人身保護是非法、不公平、不合理，認為因為他在王室的地位，以及與他過去和現在的情況有關的因素，當身在英國時都應該得到國家的保護。內政部指出，哈利仍然擁有專門為他「度身訂造」的公帑資助警察保護，他身在英國期間的保安將根據所認知風險而安排，就像其他知名來訪貴賓一樣；只是不會像其他全職的王室人員一樣，自動會得到保護。

審理案件的法官萊恩（Peter Lane）頒布裁決，指出哈利代表律師「不恰當地解釋」當事人應該從保護王室與貴賓執行委員會獲得何等的保安，認為將他的保安降級之決定並非不合理，也沒有程序上不公平，而且合法。內政部對裁決感到滿意，發言人表示很高興法院在本案支持政府的立場，內政部正在仔細考慮下一步，又稱對哈利的保安是嚴格及相稱。

有關裁決可能對哈利日後赴英有影響，因為他曾經表示較低的保安水平，令自己很難把家人帶來英國。其法律團隊發言人表示，會對裁決提出上訴，「希望能夠獲得正義」，又指哈利並非要求優待，而是要求委員會公平合法地應用自己的規則。