拜登年度體檢 醫生撐宜任總統

【本報綜合報道】美國總統拜登周三接受年度身體檢查，完成後表示自己的健康狀況「很棒」，與去年沒有兩樣。白宮同日稍後公布拜登的體檢結果的概要，醫生指出他健康良好，今年的體檢沒有發現新問題，仍然適合且能夠充分履行總統職責。

白宮指「每天通過認知測試」 拜登在馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院接受體檢，約兩個半小時後離開。他返回白宮後，記者問及關於其健康狀況國民有甚麼需要知道時，他打趣地表示醫生說他看起來「太年輕」，之後又說：「與去年沒有兩樣，一切都很棒。」拜登現年81歲並尋求連任總統，是美國有史以來最高齡的在位總統，其健康狀況一直備受關注，他上次接受例行體檢是去年2月，醫生表示他身體健康、活力充沛，適合履行總統職責。

上月報告遭共和黨攻擊 不過，負責調查拜登不當處理機密文件的特別檢察官許景，上月在報告指出拜登的記性欠佳，共和黨人以此攻擊他不適合當總統。在拜登接受體檢後，白宮發言人巴埃爾在例行記者會表示，醫生滿意拜登的情況，又在回應記者的提問時稱，根據醫生說法拜登無必要接受認知能力測試，她更指拜登「每天都通過認知測試」，可以「從一個話題轉到另一個話題，並能夠仔細了解這些話題。」