指特朗普煽動叛亂 伊州禁止參加初選 近期第3例

美國前總統特朗普勢必再度代表共和黨，參加今年11月總統選舉。惟伊利諾伊州庫克縣巡迴法院周三引用憲法第14修正案的叛亂條款，裁定他不能夠參加該州本月19日舉行的總統初選；裁決將暫緩執行，直至當事人的上訴期限結束。這是繼科羅拉多州及緬因州後，美國第3個不准特朗普參加當地初選的州份。

主審法官波特（Tracie Porter）主要參考科羅拉多州最高法院的判詞作出裁決，科羅拉多州認定特朗普煽動並參與2021年1月6日國會山莊暴動，引用憲法第14修正案第3條的叛亂條款褫奪其初選資格。波特表示，法庭認知到裁決的分量及對初選的影響，但州選舉委員會應該移除初選選票的特朗普名字或不讓任何人投票給他。

最高院下月聽取特朗普豁免權理據 在今年1月的庭審中，波特要求特朗普一方闡明「暴動」和「叛亂」的分別，以及被禁參加初選前是否需要先被定罪。特朗普代表律師形容，國會山莊暴動是「政治暴動」，參與者是憤怒的暴徒，沒有特定合法目的。在伊利諾伊州提出法律挑戰的組織，此前未能夠成功在密歇根州、明尼蘇達州、俄勒岡州禁止特朗普參加初選。

與此同時，聯邦最高法院法官周三以6票贊成、3票反對，決定今年4月開庭聽取特朗普的理據，以裁定他是否可以享有豁免權，免於試圖推翻2020年大選結果的刑事起訴；這是最高法院首次審理同類案件。上訴法院早前駁回特朗普稱自己享有總統豁免權的論點，他上月把此案上訴至聯邦最高法院，並要求暫緩下級法院的裁決。

特朗普去年因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果，被聯邦大陪審團刑事起訴4項罪行，包括串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序、阻礙及企圖阻礙官方認證拜登當選、剝奪選民公平選舉權利，審訊原定3月開庭。聯邦最高法院排期4月22日該個星期，就特朗普聲稱享有豁免權的主張聽取辯論，這意味該宗刑事案審訊日期將被推遲。本報綜合報道

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