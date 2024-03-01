華官員前赴瑞士磋商軍控

【本報綜合報道】中國外交部軍控司司長孫曉波周一在瑞士日內瓦裁軍談判會議高級別周會議發言，呼籲各方推進國際軍控裁軍進程，核武器國家應該談判締結《互不首先使用核武器條約》或就此發表政治聲明。孫曉波周三與瑞士聯邦外交部國際安全司司長呂興格，在伯爾尼舉行新一輪軍控與防擴散磋商，討論國際安全形勢、多邊軍控進程等問題。

不點名批評某軍事強國 孫曉波不點名批評，軍事實力最強的國家為謀求自身絕對優勢，一再「毀約退群」，大搞集團性小圈子，嚴重破壞戰略平衡與穩定。他認為，裁軍談判會議應該實現共同安全，明確路線圖或時間表，早日就此達成國際法律文書；國際社會應該加強合作，建立普遍參與、非歧視的防擴散、出口控制秩序；重視國際規則制訂，應對人工智能、外空、網絡等新興科技挑戰；並推進生化領域履約，維護軍控條約體系權威。

孫曉波提到，《禁止化學武器公約》規定日本應該最遲2012年完成遺棄在華化武銷毀，但銷毀工作四度逾期，至今發現的約40萬枚日遺化武僅銷毀不到四分之一。中方敦促日方切實履行國際義務，盡快乾淨徹底銷毀遺棄化武，還中國人民一片淨土。他又稱，中方願與各方一起維護裁談會權威性，堅持協商一致原則，推動裁軍談判會議早日展開實質性工作。