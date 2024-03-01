華使館不滿日再排核污水

【本報綜合報道】日本福島第一核電站核污水排放入海，令中日關係持續低迷。對於東京電力公司周三開始排放第4輪核污水入海，中國駐日本使館昨日批評日方向全世界轉嫁核污染風險，中方表示強烈不滿。近日一份中日學者共同撰寫的報告書指出，兩國關係仍然處於戰略性消極狀態。

中國駐日本使館發言人指摘，日方不顧民眾正當關切和國際社會強烈反對，連續向海洋傾倒核污水，事關全球海洋安全和民眾健康，而日方處理過程中一再發生事故，充分暴露管理混亂，監督不力，核污水處理裝置不具長期可靠性。發言人再次敦促日方嚴肅對待國內外合理關切，配合建立各利益攸關方全面、有效、獨立推進的長期國際監測機制，以負責任和建設性態度處置核污水。

學者指兩國關係「戰略性消極狀態」 上海復旦大學日本研究中心表示，中日學者共同撰寫的《中日關係2023：再確認與再出發》發布會周二舉行。報告指中日關係去年總體上相對平穩，但兩國領土及海洋權益爭端、歷史問題等結構性矛盾尚未解決；在經貿和人文領域，兩國關係表現出較強韌性。報告提出建議，尋求全面推進兩國戰略互惠關係。