波音甩門事故 FAA促90天內交改善計劃

【本報綜合報道】美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機今年1月飛行途中門塞飛脫，聯邦航空局（FAA）下令該款客機停飛。FAA周三表示，已經要求波音公司90天內提交全面行動計劃處理飛機品質控制問題；美國傳媒報道，司法部調查事故是否違反波音2021年簽署的豁免起訴協議。

FAA局長惠特克（Michael Whitaker）周二到訪華盛頓州波音總部，與該公司行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）會面，討論飛機安全問題，惠特克要求波音提交全面行動計劃。惠特克發表聲明，指出波音必須致力於真正和深刻改善，從根本的改變需要波音領導層的持續努力，FAA會讓他們對每一個行動負責。卡爾霍恩表示波音清楚了解需要做甚麼，會擬定全面行動計劃並列出可量度標準，展示FAA要求的深刻改善。

司法部查有否違豁免起訴協議 美國傳媒報道，波音737 MAX系列客機2018年及2019年發生兩宗大型空難後，波音兩名員工涉嫌向FAA瞞報資訊，司法部其後起訴波音。2021年，波音同意支付25億美元（約195億港元）賠償空難家屬及受737 MAX系列客機停飛影響的航空公司，換取司法部撤控。現時司法部檢視波音737 MAX 9客機甩門事故有否違反上述協議。