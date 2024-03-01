納瓦尼今葬禮 妻憂弔唁者被捕

【本報綜合報道】俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤利婭周三宣布，丈夫的葬禮今天在莫斯科舉行，但她擔心葬禮能否和平進行，並恐怕前來弔唁的人會被捕。

納瓦尼發言人亞爾梅什在社交網表示，葬禮在莫斯科馬利諾區的聖母像教堂舉行，納瓦尼生前曾經在該區居住；之後他安葬在2.5公里外位於莫斯科河對岸的鮑里索夫斯科耶公墓。納瓦尼的盟友指摘克里姆林宮，阻撓他們在一個可以容納更多人的大廳另外舉行追悼會，並阻止他們提前一天安葬納瓦尼。

尤利婭在社交網發文，指控總統普京及莫斯科市長索比亞寧要為有關決定負責，但克里姆林宮否認。

尤利婭指普京殺人 目前尚未清楚當局如何控制葬禮的人群，但外界估計到時可能有大批警察駐守，當局可能驅散任何他們認為是政治示威的活動。尤利婭周三在歐洲議會發言時表示，普京殺死納瓦尼，並在他的命令下丈夫遭受3年酷刑，被關在一個小石牢，捱餓並與外界隔絕，不能夠探望、打電話甚至寫信。她形容普京是怪物，向議員們表示不可以與他談判，並呼籲採取更有效的措施，阻撓俄羅斯統治階層精英的資金流動。