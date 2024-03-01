俄防長：烏軍至今損失44萬人

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基日前表示，2022年2月開戰至今3.1萬名烏軍陣亡。惟俄羅斯國防部長紹伊古周二宣稱，自俄方特別軍事行動開始以來，烏軍損失逾44.4萬人，並從今年初起平均每天損失超過800人及120件各類武器。

紹伊古在國防部部委會議指出，俄軍奪取頓涅茨克州阿夫迪夫卡後，不斷改善在頓涅茨克及庫皮揚斯克方向的態勢，並佔領烏軍要塞據點和陣地。俄軍今年在頓巴斯及新俄羅斯地區解放327平方公里土地，過去一周烏軍放棄頓涅茨克3個村莊。俄軍使用精密武器殲滅烏軍預備隊，阻止敵軍輪換及反攻。烏軍指揮部在反攻失敗後，試圖用剩下的預備隊穩定局勢及防止前線崩潰。紹伊古強調，俄軍會繼續完成最高統帥普京下達的任務，直至實現特別軍事行動目標。

勢列烏軍為恐怖組織 另一方面，俄羅斯外交部烏克蘭罪行無任所大使米羅什尼克周三表示，把烏軍、烏克蘭國防部情報總局及國家安全局列為恐怖組織，只是時間問題，指出寬恕他們犯下或可能犯下的罪行是說不通，他們在全球任何一個地方均不應該視為國際法領域適當存在的武裝單位。他又稱，把以上三者列為恐怖組織的做法沒有不妥，只需要俄羅斯國會與行政當局主動行動；不久將來或審判執行及下達犯罪命令的烏軍中層指揮官，下一階段為審判烏克蘭政權創造條件。

紹伊古