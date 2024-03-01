普京稱必戰勝烏軍 核武待命 西方勿妄動

揮兵兩周年 發表國情咨文 俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動滿兩周年不久，俄羅斯總統普京周四向聯邦會議發表國情咨文，表示今次內容是關於戰略任務，俄方成功阻止恐怖主義和國家分裂，同時已經證明能夠應對任何挑戰；雖然烏克蘭戰事持續，但幾乎肯定俄方會獲勝。他揚言俄羅斯核武待命，西方國家想出的一切在現實都可能引發核戰；對於北約向烏克蘭派兵的可能性，他警告武裝干預所產生的後果會更慘。

普京開首感謝前線士兵，強調要繼續支援他們及其家庭，又要求在場所有人士為在烏克蘭戰場陣亡的俄軍士兵默哀，重申烏克蘭戰爭並非由俄方發動。他其後談及俄羅斯武器，宣稱鋯石海基高超音速導彈入列服役，匕首高超音速導彈不僅接裝，也在特別軍事行動得到高效應用。此外，俄羅斯戰略核力量已經處於完全準備狀態，薩爾馬特洲際彈道導彈已經供應部隊，聲言很快就會展示其威力。他又稱，現在流傳的俄羅斯發展新型太空核武是虛假消息，目的是把俄方拉入有利於美國的談判。

強化西部軍力 應對北約擴張 針對北約持續擴張，普京表示要強化俄羅斯西部軍事力量，從而有效應對瑞典及芬蘭加入北約。他駁斥外界流傳俄羅斯將攻擊歐洲的說法是「無稽之談」，又指摘北約知道俄羅斯擁有能夠命中西方國家境內目標的武器，這能夠真正導致核戰。他認為沒有自主、強大的俄羅斯，就不可能有穩固的世界秩序，現時需要形成世界安全新輪廓，提議歐亞大陸建立安全框架。俄羅斯與東盟、非洲和阿拉伯國家的對話正在積極發展，俄方將在先進技術基礎上，創建不受政治干預的新型全球金融架構。

克宮：各項論述適用2030年後 普京也用大篇幅闡述至2030年催谷生育及改善教育制度部署，指摘西方國家蓄意破壞俄羅斯道德規範和家庭制度，國家未來6年應該實現出生率穩定增長，他鼓勵民眾生育並要求減少貧困人數。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，普京今次以現任總統及下任總統候選人的身份發表國情咨文，當中各項論述適用2030年後的更長期限。本報綜合報道