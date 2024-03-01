地方工廠奠基儀式 金正恩出席
【本報綜合報道】北韓朝中社於昨日報道，領袖金正恩周三在平安南道成川郡出席地方工業工廠建設奠基典禮，是他重點推進「地方發展20×10政策」第一個建設項目。
對政策遲推進感慚愧
金正恩剷起工廠建設的第一鍬土、按下爆破按鈕，宣告工程的啟動，並表示對現在才開始推進政策感到慚愧，並強調不僅是首都平壤，全國農村每年都在推進大規模住宅建設。他指出，該政策是國家亟需實施的重大舉措，但同時要注意不應該讓改善地區人民生活方面的工作，給居民帶來負擔或產生負面影響。
金正恩提到，國家已經研究並批准包含今年將在20個市郡建設的工廠規模、用地和生產工序的綜合報告，為年內興建數十間地方工廠做好一切準備。勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員、黨中央委員會組織書記趙甬元，勞動黨中央委員會書記李日煥、金才龍、全賢哲，勞動黨中央委員會第一副部長李熙用、勞動黨平安南道委員會責任書記李景哲，以及國防相強純男等人，參加當天的奠基典禮。
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