地方工廠奠基儀式 金正恩出席

對政策遲推進感慚愧

金正恩剷起工廠建設的第一鍬土、按下爆破按鈕，宣告工程的啟動，並表示對現在才開始推進政策感到慚愧，並強調不僅是首都平壤，全國農村每年都在推進大規模住宅建設。他指出，該政策是國家亟需實施的重大舉措，但同時要注意不應該讓改善地區人民生活方面的工作，給居民帶來負擔或產生負面影響。