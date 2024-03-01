巴人外長：哈馬斯不應入新政府

馬利基

【本報綜合報道】巴勒斯坦駐俄羅斯大使諾法勒周三證實，巴勒斯坦兩大政治派別法塔赫及哈馬斯的代表周四在俄羅斯首都莫斯科會面，討論組建統一的巴勒斯坦政府及重建加薩地帶的問題。巴勒斯坦外交部長馬利基相信哈馬斯明白為何它不應該加入新政府，指出巴勒斯坦需要技術官僚政府，不需要與以色列激烈戰鬥的組織。

總理辭職 鋪路技術官僚政府 今次會談是在巴勒斯坦自治政府改組的背景下進行，總理什塔耶周一宣布其政府辭職，被視為是在巴勒斯坦人之間就政治安排達成更廣泛共識的戰略步驟。他在聲明強調，巴勒斯坦自治政府需要在治理加薩地帶在內所有巴勒斯坦領土方面，發揮更全面的作用。亦有報道指出，什塔耶政府的辭職預計將為建立新的技術官僚政府鋪路，此過渡政府預計由無黨派的專業人士組成，同時監督戰事後加薩地帶的管理。

馬利基表示，現在不是哈馬斯參與新政府的時候，否則會像以前一樣，政府受到很多國家抵制，「我們不想陷入這樣的境地。我們希望被國際社會接納並充分參與其中」。他指出，當務之急是讓國際社會參與協助，向巴勒斯坦人提供緊急救濟，然後研究如何重建加薩地帶；又稱不期望哈馬斯與法塔赫的會談出現奇迹，但認為哈馬斯應該理解為何不應該加入新政府，並相信對方支持建立技術官僚政府的想法。