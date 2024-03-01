以防長倡停保守派猶太教兵役豁免

惹教派領袖不滿

加蘭特在特拉維夫國防部總部發表電視講話，提到現行哈雷迪派男子可以透過宗教學習代替服義務兵役的情況。他稱感謝獻身於學習猶太經典《妥拉》的人，但每人都必須承擔兵役的重擔，已經與總理內塔尼亞胡、戰時內閣成員甘茨、極端保守派猶太教領袖等人會面游說，並表明任何法案均需要獲得緊急政府所有黨派同意，否則不會提交立法。報道引述執政聯盟的保守派聯合妥拉猶太教消息人士揚言，若內塔尼亞胡想繼續執政，就必須維持兵役豁免。極端保守派猶太教黨資深人士指摘，加蘭特聲明似乎展示推翻政府的計劃，因為真心希望法案達成共識的人不會向傳媒廣而告之。極端保守派政黨猶太力量指摘加蘭特推行與膚淺進步主義一致的思想，竭力從內部分裂以色列。